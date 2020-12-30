Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

30.12.2020 15:27 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:31
Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 18'inci hafta maçları yapıldı.

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 18'inci hafta maçları yapıldı.

Ligde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup:

Sancaktepe FK-Kahramanmaraşspor: 1-1

Niğde Anadolu FK-Şanlıurfaspor: 2-2

Çorum FK-Gümüşhanespor: 4-0

Afjet Afyonspor-Hacettepe: 1-0

Ankara Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: 0-0

Ergene Velimeşespor-Hekimoğlu Trabzon: 0-5

Kocaelispor-Zonguldak Kömürspor: 3-1

Manisa FK-Sarıyer: 1-1

İnegölspor-Uşakspor: 1-1

Kırmızı Grup:

Kardemir Karabükspor-Bodrumspor: 1-6

Tarsus İdman Yurdu-Sivas Belediyespor: 0-0

Eyüpspor-Kırklarelispor: 4-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Vanspor FK: 1-2

Turgutluspor-Karacabey Belediyespor: 2-0

Etimesgut Belediyespor-Sakaryaspor: 0-1

Tetiş Yapı Elazığspor-Pendikspor: 0-1

GMG Kastamonuspor-Pazarspor: 0-1

Bayburt Özel İdare-Mamak FK: 1-2

Serik Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 2-1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 15:37:12. #1.15#
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