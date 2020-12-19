Futbol: Misli.com 2. Lig
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Futbol: Misli.com 2. Lig

19.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:42
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 5 erteleme maçı oynandı.

Misli.com 2. Lig'de 5 erteleme maçı oynandı.

Beyaz Grup'ta oynanan 6. hafta erteleme maçında Sarıyer, sahasında Ankara Demirspor'u 1-0 mağlup ederken, 7. hafta erteleme maçında Kahramanmaraşspor, evinde Zonguldak Kömürspor ile 2-2 berabere kaldı.

Kırmızı Grup'ta oynanan karşılaşmalarda ise 2. hafta erteleme maçında Sivas Belediyespor, Bayburt Özel İdare'yi evinde 4-0 yendi. 9. hafta erteleme maçında Pazarspor konuk ettiği Kırşehir Belediyespor ile 0-0 berabere kalırken, 13. hafta maçında Sakaryaspor, sahasında Tetiş Yapı Elazığspor'u 2-0 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Hulusi Akar İlham Aliyev Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Şevket Çoruh Seren Serengil Farah Zeynep Abdullah
Spor Okan Buruk Samet Aybaba Mbaye Diagne Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kaza İtfaiye Üsküdar Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Futbol: Misli.com 2. Lig | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:43:45. #1.15#
title