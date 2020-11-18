Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'in 11. haftası bir maç dışında tamamlandı.
Misli.com 2. Lig'in 11. haftası bir maç dışında tamamlandı.
Beyaz Grup'taki Şanlıurfaspor-Gümüşhanespor maçı yarın oynanacak.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup
Ergene Velimeşespor-Niğde Anadolu FK: 3-2
Sancaktepe FK-Afjet Afyonspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Kocaelispor: 3-0
Anagold 24Erzincanspor-Manisa FK: 2-3
Hekimoğlu Trabzon-Sarıyer: 2-0
Uşakspor-Zonguldak Kömürspor: 3-2
Grupta Kahramanmaraşspor-Çorum FK ve Ankara Demirspor-İnegölspor karşılaşmaları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı Grup
GMG Kastamonuspor-Etimesgut Belediyespor: 2-1
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Turgutluspor: 1-2
Eyüpspor-Kardemir Karabükspor: 7-0
Tarsus İdmanyurdu-Serik Belediyespor: 1-3
Vanspor FK-Tetiş Yapı Elazığspor: 2-1
Sakaryaspor-Mamak FK: 3-1
Karacabey Belediyespor-Kırşehir Belediyespor: 2-2
Bodrumspor-Sivas Belediyespor: 2-2
Grupta Pazarspor-Pendikspor ve Kırklarelispor-Bayburt Özel İdare maçları, yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar