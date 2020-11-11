Futbol: Misli.com 2. Lig
Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynandı.
Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynandı.
Karşılaşmaların sonuçları şöyle:
Beyaz Grup:
Niğde Anadolu FK-İnegölspor: 1-1
Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor: 0-2
Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: 3-4
Kahramanmaraşspor-Sarıyer: 0-0
Anagold 24Erzincanspor-Gümüşhanespor: 2-1
Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor: 3-0
Şanlıurfaspor-Hacettepe: 1-0
Grupta Ankara Demirspor-Kocaelispor ile Sancaktepe FK-Çorum FK maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kırmızı Grup:
Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor: 2-1
GMG Kastamonuspor-Kardemir Karabükspor: 1-0
Karatay Termal 1922 Konyaspor-Serik Belediyespor: 1-1
Eyüpspor-Bayburt Özel İdare: 2-0
Tarsus İdmanyurdu-Elazığspor: 1-2
Kırklarelispor-Pendikspor: 1-0
Vanspor FK-Mamak FK: 3-0
Sakaryaspor-Bodrumspor: 2-6
Karacabey Belediyespor-Sivas Belediyespor: 4-0
Grupta Pazarspor-Kırşehir Belediyespor maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar