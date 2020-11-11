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Futbol: Misli.com 2. Lig

11.11.2020 15:57 | Son Güncelleme: 11.11.2020 16:07
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynandı.

Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları oynandı.

Karşılaşmaların sonuçları şöyle:

Beyaz Grup:

Niğde Anadolu FK-İnegölspor: 1-1

Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor: 0-2

Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK: 3-4

Kahramanmaraşspor-Sarıyer: 0-0

Anagold 24Erzincanspor-Gümüşhanespor: 2-1

Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor: 3-0

Şanlıurfaspor-Hacettepe: 1-0

Grupta Ankara Demirspor-Kocaelispor ile Sancaktepe FK-Çorum FK maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor: 2-1

GMG Kastamonuspor-Kardemir Karabükspor: 1-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Serik Belediyespor: 1-1

Eyüpspor-Bayburt Özel İdare: 2-0

Tarsus İdmanyurdu-Elazığspor: 1-2

Kırklarelispor-Pendikspor: 1-0

Vanspor FK-Mamak FK: 3-0

Sakaryaspor-Bodrumspor: 2-6

Karacabey Belediyespor-Sivas Belediyespor: 4-0

Grupta Pazarspor-Kırşehir Belediyespor maçı yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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