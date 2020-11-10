Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

10.11.2020 10:15 | Son Güncelleme: 10.11.2020 10:19
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Misli.com 2. Lig'de 9. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, gruplarda tamamı 13.00'te başlayacak 9. hafta maçları şöyle:

Beyaz Grup:

Niğde Anadolu FK-İnegölspor (Niğde 5 Şubat)

Ergene Velimeşespor-Afjet Afyonspor (Mustafa Kemal Atatürk)

Amed Sportif Faaliyetler-Manisa FK (Diyarbakır)

Kahramanmaraşspor-Sarıyer (12 Şubat)

Anagold 24Erzincanspor-Gümüşhanespor (Mustakil Atletizm Pisti Sahası)

Hekimoğlu Trabzon-Zonguldak Kömürspor (Ortahisar Yavuz Selim)

Şanlıurfaspor-Hacettepe (Şanlıurfa GAP)

Grupta Ankara Demirspor-Kocaelispor ile Sancaktepe FK-Çorum FK maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Kırmızı Grup:

Etimesgut Belediyespor-Turgutluspor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

GMG Kastamonuspor-Kardemir Karabükspor (Gazi)

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Serik Belediyespor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

Eyüpspor-Bayburt Özel İdare (Eyüp)

Tarsus İdmanyurdu-Elazığspor (Tarsus İlçe)

Kırklarelispor-Pendikspor (Kırklareli Atatürk)

Vanspor FK-Mamak FK (Van Atatürk)

Pazarspor-Kırşehir Belediyespor (Pazar İlçe)

Sakaryaspor-Bordumspor (Yeni Sakarya Atatürk)

Karacabey Belediyespor-Sivas Belediyespor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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