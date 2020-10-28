Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

28.10.2020 17:05 | Son Güncelleme: 28.10.2020 17:09
Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'in 7. haftası bir maç dışında tamamlandı.

Misli.com 2. Lig'in 7. haftası bir maç dışında tamamlandı.

Beyaz Grupta Amed Sportif Faaliyetler-Gümüşhane maçı saat 19.00 da oynanacak. Grupta Sancaktepe FK-Sarıyer ile Kahramanmaraşspor-Zonguldak Kömürspor maçları yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

İnegölspor-Afjet Afyonspor: 2-2

Niğde Anadolu FK-Kocaelispor: 0-0

Ergene Velimeşespor-Çorum FK: 1-0

Ankara Demirspor-Manisa FK: 0-1

Anagold 24Erzincanspor-Hacettepe: 2-0

Hekimoğlu Trabzon-Uşakspor: 1-2

Kırmızı Grup

Turgutluspor-Kardemir Karabükspor: 2-1

Etimesgut Belediyespor-Serik Belediyespor: 2-0

GMG Kastamonuspor-Bayburt Özel İdare: 1-0

Karatay Termal 1922 Konyaspor-Elazığspor: 3-0

Eyüpspor-Pendikspor: 1-0

Tarsus İdmanyurdu-Mamak FK: 4-0

Kırklarelispor-Kırşehir Belediyespor: 0-1

Vanspor FK-Bodrumspor: 1-1

Pazarspor-Karacabey Belediyespor: 1-1

Sakaryaspor-Sivas Belediyespor: 2-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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