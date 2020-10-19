Futbol: Misli.com 2. Lig

Misli.com 2. Lig'in 6. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Misli.com 2. Lig'in 6. haftası yarın oynanacak müsabakalarla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

Beyaz Grup

21 Ekim Çarşamba:

14.00 Şanlıurfaspor-Hekimoğlu Trabzon (Şanlıurfa GAP)

14.00 Uşakspor-Anagold 24Erzincanspor (Uşak 1 Eylül)

14.00 Hacettepe-Kahramanmaraş Belediyespor (Etimesgut Belediyesi Atatürk)

14.00 Zonguldak Kömürspor-Amed Sportif Faaliyetler (Devrek İlçe)

14.00 Gümüşhanespor-Sancaktepe FK (Gümüşhane Yenişehir)

14.00 Sarıyer-Ankara Demirspor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 Manisa FK-Ergene Velimeşespor (Mümin Özkasap Spor Tesisleri)

14.00 Çorum FK-Niğde Anadolu (Çorum Şehir)

19.00 Kocaelispor-İnegölspor (Kocaeli)

Kırmızı Grup

Yarın:

14.00 Elazığspor-GMG Kastamonuspor (Elazığ Doğukent)

14.00 Bayburt Özel İdare-Etimesgut Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

14.00 Kırşehir Belediyespor-Tarsus İdmanyurdu (Kırşehir Ahi)

21 Ekim Çarşamba:

14.00 Mamak FK-Eyüpspor (Stadı henüz açıklanmadı)

14.00 Pendikspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Pendik)

14.00 Sivas Belediyespor-Kardemir Karabükspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi)

14.00 Serik Belediyespor-Turgutluspor (Titanic Mardan)

14.00 Sakaryaspor-Pazarspor (Yeni Sakarya Atatürk)

14.00 Karacabey Belediyespor-Vanspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Bodrumspor-Kırklarelispor (Bodrum İlçe)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar