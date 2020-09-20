Futbol: Misli.com 2. Lig
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Futbol: Misli.com 2. Lig

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası ertelenen müsabakaların dışında tamamlandı.

Futbol: Misli.com 2. Lig
20.09.2020 21:19 | Son Güncelleme: 20.09.2020 21:23

Futbolda Misli.com 2. Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftası ertelenen müsabakaların dışında tamamlandı.

Beyaz ve kırmızı grupta bugün yapılan karılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Beyaz Grup

Çorum FK-Manisa FK: 1-3

Niğde Anadolu FK-Hacettepe: 1-1

Ankara Demirspor-Şanlıurfaspor: 7-0

Sancaktepe FK-Hekimoğlu Trabzon: 0-0

İnegölspor-Zonguldak Kömürspor: 0-0

Ergene Velimeşespor-Uşakspor: 1-3

Kocaelispor-Sarıyer: 0-0

Afjet Afyonspor-Gümüşhanespor: 1-0

Amed Sportif Faaliyetler-Anagold 24Erzincanspor: 0-1

Kırmızı Grup

Bayburt Özel İdare-Elazığspor: (Ertelendi)

Serik Belediyespor-Pendikspor: 2-0

Kardemir Karabükspor-Mamak FK: 0-3

Etimesgut Belediyespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-0

GMG Kastamonuspor-Karacabey Belediyespor: (Ertelendi)

1922 Konyaspor-Sakaryaspor: 0-1

Tarsus İdmanyurdu-Vanspor FK: 1-1

Kırklarelispor-Sivas Belediyespor: 1-1

Eyüpspor-Pazarspor: 4-1

Turgutluspor-Kırşehir Belediyespor: 1-0

Kaynak: AA

AA Editörü - Süha Gür
Süha Gür
AA Editörü
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