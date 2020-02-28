Futbol maçlarında şehitlerin anısına saygı duruşu yapılacak
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Futbol maçlarında şehitlerin anısına saygı duruşu yapılacak

Suriye'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına, bu hafta oynanacak profesyonel ve amatör futbol müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

28.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 28.02.2020 12:34
Futbol maçlarında şehitlerin anısına saygı duruşu yapılacak

'nin İdlib kentinde şehit düşen askerler anısına, bu hafta oynanacak profesyonel ve amatör müsabakaları öncesinde saygı duruşunda bulunulacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig ile amatör liglerde oynanacak bütün müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşu yapılacak, dileyen kulüpler siyah kol bandı takabilecek.

Ayrıca Süper Lig ve TFF 1. Lig müsabakaları öncesinde takımlar, "Milletimizin başı sağ olsun" pankartıyla sahaya çıkacak.

Kaynak: AA

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