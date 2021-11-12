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Futbol maçları, basın mensuplarına tam kapasite açıldı

AA / Ercan Çakar - Haberler | Spor
Futbol maçları, basın mensuplarına tam kapasite açıldı

Futbol müsabakalarında basın mensupları tam kapasite olarak görev yapabilecek.

Futbol müsabakalarında basın mensupları tam kapasite olarak görev yapabilecek.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden (TSYD) yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda profesyonel futbol müsabakalarının medya mensuplarına yüzde 100 kapasiteyle açıldığı belirtildi.

TSYD Başkanı Oğuz Tongsir, kararın alınmasındaki desteğinden dolayı TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kuruluna teşekkür ederek, "Artık foto muhabiriyle, yorumcusuyla, kameramanıyla, akredite olmuş her meslektaşımız futbol müsabakalarında bir kısıtlama olmadan görev yapabilecek." ifadelerini kullandı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle maçlarda sınırlı sayıda medya mensubu görev yapabiliyordu.

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AA / Ercan Çakar - Spor Haberleri

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