Futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Jamaika'da bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı.

18.09.2019 15:37
Futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı

Jamaika'da bir futbol maçı sırasında oyunculara yıldırım çarptı. Yaralanan 4 futbolcudan 2'si hastaneye kaldırıldı.


Jamaika'da Wolmer's Boys School ve Jamaica College liseleri arasındaki futbol karşılaşması sırasında futbolculara yıldırım çarptı. Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, yıldırım çarpması sonucu yaralanan 4 futbolcudan 2'sinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Yaşanan olayına ardından hakemin maçı durdurduğu öğrenildi. - KİNGSTON

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.