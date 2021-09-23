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Futbol: Libertadores Kupası

AA / Yunus Kaymaz - Haberler | Spor
Futbol: Libertadores Kupası

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın yarı final ilk maçında Flamengo, sahasında Barcelona SC'yi 2-0 mağlup etti.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Libertadores Kupası'nın yarı final ilk maçında Flamengo, sahasında Barcelona SC'yi 2-0 mağlup etti.

Brezilya temsilcisi Flamengo, Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda yapılan mücadelede, Ekvador'un Barcelona SC takımını ağırladı.

Flamengo, karşılaşmanın 21 ve 38. dakikalarında Bruno Henrique'nin attığı gollerle rakibini 2-0 yendi.

Konuk takımda Nixon Molina 45+2. dakikada, ev sahibi ekipte ise Leo Pereira 89. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu maçın rövanşı 30 Eylül Perşembe günü, Barcelona SC'nin sahasında oynanacak.

AA / Yunus Kaymaz - Spor Haberleri
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