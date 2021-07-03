Futbol: Kupa Amerika

Brezilya ve Peru, 2021 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı finale yükseldi.

Brezilya ve Peru, 2021 Kupa Amerika'da (Copa America) yarı finale yükseldi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen turnuvada son 4'e kalan iki takım belli oldu.

Organizasyonun ev sahibi Brezilya, Gabriel Jesus'un 48. dakikada gördüğü kırmızı kart yüzünden ikinci yarıda 10 kişi kalmasına rağmen Şili'yi 1-0 yendi. Karşılaşmanın tek golünü 46. dakikada Paqueta attı.

Peru ile Paraguay arasındaki mücadele ise gol düellosuna sahne oldu. Paraguay, Peru'nun Gomez (kendi kalesine), Lapadula, Yotun ile bulduğu gollere, Gomez, Alonso ve Avalos ile karşılık verince maçın 90 dakikası 3-3 tamamlandı.

Hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol atan Paraguaylı Gomez, 45?+?3?'üncü dakikada, Perulu Carrillo ise 85. dakikada kırmızı kart gördü.

Kurallar gereği penaltı atışlarına geçildi. Rakibine 4-3 üstünlük kuran Peru, yarı finalde Brezilya'nın rakibi oldu.

Turnuvanın diğer yarı finalistleri, yarın TSİ 01.00'de başlayacak Uruguay-Kolombiya ve TSİ 04.00'te oynanacak Arjantin-Ekvador maçlarıyla belirlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Burak Demirer