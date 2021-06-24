Futbol: Kupa Amerika
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Futbol: Kupa Amerika

Futbol: Kupa Amerika
Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan - Haberler | Spor

2021 Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 yendi, Ekvador ile Peru 2-2 berabere kaldı.

2021 Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 yendi, Ekvador ile Peru 2-2 berabere kaldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.

Çeyrek finali önceden garantileyen ev sahibi Brezilya, geri düştüğü karşılaşmada galip gelmeyi başardı. Kolombiya, 10. dakikada Luis Diaz'ın golüyle 1-0 öne geçti. Brezilya, 78. dakikada Roberto Firmino ve 90+10. dakikada Casemiro'nun attığı gollerle mücadeleyi 2-1 kazandı.

Günün diğer maçında Ekvador, ilk yarısını 2-0 üstün tamamladığı maçta bir puana razı oldu. Ekvador, 23. dakikada Renato Tapia'nın kendi kalesine ve 45+3. dakikada Ayrton Preciado'nun kaydettiği gollerle 2-0'lık skoru yakaladı. Peru, bu gollere 49. dakikada Gianluca Lapadula ve 54. dakikada Andre Carrillo ile cevap verdi ve karşılaşma 2-2'lik beraberlikle sona erdi.

B Grubu'nda üç maçta 9 puana ulaşan Brezilya, zirvede yer alıyor. İlk 4 takımın çeyrek finale kalacağı grupta maçlarını tamamlayan Kolombiya, 4 puan ve averajla Peru'nun önünde ikinci sırada bulunuyor. Ekvador ve Venezuela ise ikişer puanla bu ekiplerin arkasında sıralanıyor.

Kupa Amerika'ya yarın A Grubu'nda oynanacak Bolivya-Uruguay ve Şili-Paraguay maçlarıyla devam edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Demirtaştan

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