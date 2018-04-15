Futbol: Kadınlar ve 14 Yaş Altında Yükselme Maçları

Türkiye Futbol Federasyonunca Malatya'da düzenlenen Kadınlar 2. Lig ve 3. Lig play-off ve erkekler 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası 2. kademe maçları sona erdi.

Yeşiltepe Sentetik Çim 1, 2 ve 3 nolu sahadaki müsabakalarda takımlar bir üst lige çıkmak için mücadele etti.

Kadınlar 2. Ligi play-off maçlarında, Gaziantep temsilcisi ALG Spor birinci, Hakkarigücü ikinci olarak birinci lige yükseldi. 3. Lig play-off maçları sonucunda da Aksaray Hasandağıspor 2. Lig'e yükselen ekip oldu.

Erkekler 14 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası 2. kademe müsabakalarına ise Diyarbakır Amed Sportif Türkiye şampiyonası finaline çıkmaya hak kazandı.

Takımlara kupa ve madalyaları Yeşiltepe 3 nolu sahada düzenlenen törenle verildi.

Kupa törenine TFF Kadın Ligleri Sorumlusu Sertan Kırağası, Malatya Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Sadi Fındıklı, TFF Malatya Bölge Müdürü ve TASKK Genel Başkan Yardımcısı Fahrettin Eserdi ile MASKF Başkanı Seyfullah Özdemir katıldı.