Futbol: Kadınlar 2. Lig

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 2. Ligi A. Grup'ta, Hakkarigücü, Sivas Gazi Lisesi'ni 5-1 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahasında oynanan karşılaşmada Hakkarigücü, rakibine karşı daha etkili futbol ortaya koydu.

Kendi evinde oynamanın avantajını da kullanan Hakkarigücü, Sivas Gazi Lisesi'ni 5-1 yendi.

Maçı tribünden takip eden Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, maçın ardından, ortaya koydukları mücadeleden dolayı her iki takım oyuncularını da tebrik etti.

Karşılaşmayı, Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da izledi.