Futbol: Kadınlar 1. Ligi

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 1. Ligi'nde, Hakkarigücü, Gaziantep ekibi ALG Sporu 3-2 mağlup etti.

Merzan Futbol Sahası'nda oynanan karşılaşmada Hakkarigücü, ligdeki ilk maçında rakibine karşı üstün bir oyun sergiledi.

Hakkarigücü, 90 dakika boyunca taraftar desteğiyle sürdürdüğü maçta konuk ekip ALG Spor'u 3-2 yendi.

Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inen Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, ortaya koydukları mücadeleden dolayı futbolcuları tebrik eti ve sevinçlerine ortak oldu.

Karşılaşmayı, Vali Toprak'ın eşi Funda Toprak, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal da izledi.