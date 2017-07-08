Futbol: Hazırlık Maçı
Stat: ETO ParkHakemler: Balint Juhasz, Peter Strobl, Zoltan Strobl (Macaristan)Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 78 Tarık Çamdal), Maicon, Ahmet Çalık (Dk. 78 Serdar Aziz), Carole, Tolga Ciğerci (Dk. 78 Abdussamed Karnuçu), Donk (Dk. 46 Koray Günter), Sinan Gümüş (Dk. 78 Emrah Başsan), Belhanda (Dk.
Stat: ETO Park
Hakemler: Balint Juhasz, Peter Strobl, Zoltan Strobl (Macaristan)
Galatasaray: Muslera, Linnes (Dk. 78 Tarık Çamdal), Maicon, Ahmet Çalık (Dk. 78 Serdar Aziz), Carole, Tolga Ciğerci (Dk. 78 Abdussamed Karnuçu), Donk (Dk. 46 Koray Günter), Sinan Gümüş (Dk. 78 Emrah Başsan), Belhanda (Dk. 42 Yasin Öztekin), Rodrigues (Dk. 78 Recep Gül), Eren Derdiyok (Dk. 64 Gomis)
Györ: Rados, Liptak (Dk. 55 Fargacs), Karan, Eperjesi (Dk. 78 Olah), Tamas, Nono (Dk. 78 Nagy), Busai (Dk. 72 Toth), Vela (Dk. 63 Fülöp), Ovari (Dk. 55 Ugrai), Szarka (Dk. 78 Bacsa), Ioannidis (Dk. 55 Makrai)
Goller: Dk. 34 Belhanda (Penaltıdan), Dk. 58 Eren Derdiyok (Penaltıdan) (Galatasaray)
Sarı kart: Dk. 71 Ugrai (Györ)
Galatasaray Futbol Takımı, Macaristan 1. Lig ekiplerinden Györ ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 kazandı.
Slovakya'nın başkenti Bratislava'nın Samorin kasabasında kamp yaptığı otelin sahasında oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan 2. Lig ekiplerinden Gyirmot'u 1-0 yenen sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında ise bu ülkenin Györ takımını 2-0 mağlup etti.
13. dakikada Belhanda'nın sağdan kullandığı serbest atışta, ön direğe hareketlenen Eren Derdiyok'un kafa vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
23. dakikada ceza sahasına gönderilen topta arka direkte Muslera ile karşı karşıya kalan ve açısını kaybeden Szarka, meşin yuvarlağı dışarı çıkardı. Penaltı noktası üzerinde Liptak'ın vuruşunda son anda araya giren Ahmet Çalık, topu çıkartarak gole izin vermedi.
34. dakikada Galatasaray yeni transferi Belhanda'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Rodrigues'in ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Belhanda, yerden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-0
Sarı-kırmızılı takım, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.
58. dakikada Galatasaray, Eren Derdiyok'un golüyle skoru 2-0 yaptı. Ceza sahasında düşürülen Eren Derdiyok, kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlağı filelere yolladı.
75. dakikada Gomis'in pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Tolga Ciğerci'nin şutunda, meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
86. dakikada Emrah Başsan'ın soldan yaptığı ortada, arka direkte Gomis'in kafa vuruşunda, kaleci son anda topu kornere çeldi.
Sarı-kırmızılı takım, müsabakadan 2-0 galip ayrıldı.
Sakatlanan Belhanda maça devam edemedi
Galatasaray'da ilk kez bir maçta forma giyen yeni transfer Younes Belhanda, geçirdiği sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.
Müsabakanın 27. dakikasında bir pozisyonda yerde kalan ve sağlık ekibi tarafından müdahalesi yapılan Belhanda, bir süre daha sahada kaldı.
Maçın 34. dakikasında Galatasaray'ın kazandığı penaltıyı golle çeviren Faslı futbolcu, 42. dakikada yedek kulübesine gelerek sol ayağını gösterdi ve oyuna devam edemeyeceğini bildirdi.
Yasin Öztekin'in yerine oyuna dahil olduğu Belhanda'nın tedbir amacıyla oyundan çıktığı, sakatlığının ciddi olmadığı belirtildi.
Eren Derdiyok da sakatlandı
Galatasaraylı futbolcu Eren Derdiyok da karşılaşmada sakatlık geçirdi.
Mücadelenin 58. dakikasından penaltıdan attığı golle takımını 2-0 öne geçiren Eren, 63. dakikada rakip oyuncunun sert müdahalesiyle yerde kaldı.
Sol dizinden sakatlanan ve ilk tedavisi saha içinde yapılan Eren Derdiyok'un yerine yeni transfer Gomis, oyuna girdi.
Eren'in yerine oyuna dahil olan Gomis, ilk kez bir müsabakada sarı-kırmızılı takımın formasını terletti.
Selçuk İnan dinlendirildi
Galatasaray'ın kaptanı Selçuk İnan, karşılaşmanın kadrosunda yer almadı.
Tecrübeli futbolcunun, yoğun geçen kamp dolayısıyla teknik direktör Igor Tudor tarafından dinlendirildiği bildirildi.
Sarı-kırmızılı takımın 27 kişilik kampında bulunan oyunculardan Selçuk İnan ve kaleci Cenk Gönen müsabakanın kadrosunda bulunmadı.
Maç seyircisiz oynandı
Galatasaray ile Györ arasındaki hazırlık karşılaşması seyircisiz oynandı.
ETO Park'taki mücadelenin, Macaristan makamlarının izin vermemesinden dolayı seyircisiz oynandığı açıklandı.