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Futbol: Hazırlık maçı

AA, Oktay Özden - Spor
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Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Sırbistan Süper Lig temsilcilerinden Partizan'ı 1-0 yendi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Sırbistan Süper Lig temsilcilerinden Partizan'ı 1-0 yendi.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan turuncu-lacivertliler ile Partizan takımı, Belek Turizm Merkezi'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir, 44. dakikada Alexandru Epureanu'nun golüyle sahadan 1-0 üstün ayrıldı.

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

AA / Oktay Özden - Spor

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Sırbistan, Antalya, Spor, Haber

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