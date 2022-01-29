Futbol: Hazırlık maçı
AA, Oktay Özden - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Sırbistan Süper Lig temsilcilerinden Partizan'ı 1-0 yendi.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, hazırlık maçında Sırbistan Süper Lig temsilcilerinden Partizan'ı 1-0 yendi.
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan turuncu-lacivertliler ile Partizan takımı, Belek Turizm Merkezi'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Medipol Başakşehir, 44. dakikada Alexandru Epureanu'nun golüyle sahadan 1-0 üstün ayrıldı.