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Futbol: Hazırlık maçı

AA, Ali Korkmaz - Spor
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Futbol: Hazırlık maçı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Göztepe, hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig temsilcisi Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan ve ilk yarısı 0-0 tamamlanan müsabakanın 81. dakikasında Göztepe, penaltıdan Franco Di Santo ile golü buldu ve 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmadan bu skorla galip ayrıldı.

Her iki ekibin de ligde fazla süre alamayan oyuncularına şans verdiği maçta Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerden kaleci Kenan Piric, Jacques François Moubandje ile Franco Di Santo ilk 11'de yer alırken, Oussama Tannane de oyuna sonradan dahil oldu.

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Toto Süper Lig, Altınordu, Spor Toto, Göztepe, Spor, Haber

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