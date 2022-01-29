Gaziantep FK, Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani ile hazırlık maçı yaptı - Haberler Spor
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Gaziantep FK, Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani ile hazırlık maçı yaptı

AA, Atilla Hancı - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani'yi 1-0 yendi.

GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, hazırlık maçında Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani'yi 1-0 yendi.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Gaziantep FK ile Gjilani, Belek Turizm Merkezi'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Gaziantep ekibi, Joao Figueiredo'nun 47. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Gaziantep FK, Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani ile hazırlık maçı yaptı

Gaziantep FK, Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani ile hazırlık maçı yaptı

Gaziantep FK, Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani ile hazırlık maçı yaptı

AA / Atilla Hancı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Gaziantep, Kosova, Spor, Haber

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