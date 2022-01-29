Gaziantep FK, Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani ile hazırlık maçı yaptı
AA, Atilla Hancı - Spor
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani'yi 1-0 yendi.
GAZİANTEP (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk, hazırlık maçında Kosova Ligi temsilcilerinden Gjilani'yi 1-0 yendi.
Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada Antalya'da kamp yapan Gaziantep FK ile Gjilani, Belek Turizm Merkezi'nde hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Gaziantep ekibi, Joao Figueiredo'nun 47. dakikada attığı golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.