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Futbol: Hazırlık maçı

AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekipleri Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştı.

Süper Lig ekipleri Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştı.

Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın gollerini, Kayserispor adına 9. dakikada Carlos Mane ve Sivasspor adına da 65. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.

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AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri

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