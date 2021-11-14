Futbol: Hazırlık maçı
AA / Sercan Küçükşahin - Haberler | Spor
Süper Lig ekipleri Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştı.
Süper Lig ekipleri Yukatel Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor, hazırlık maçında karşılaştı.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan müsabaka, 1-1 sona erdi.
Karşılaşmanın gollerini, Kayserispor adına 9. dakikada Carlos Mane ve Sivasspor adına da 65. dakikada Fredrik Ulvestad kaydetti.
Dünya Kupası Elemeleri G grubunda yer alan #BizimÇocuklar 'ın dün akşam oynanan maçlar sonrası gruptan çıkma şansı sizce nedir? ?????? #AMilliTakim #Türkiye— Haberler (@Haberler) November 14, 2021
AA / Sercan Küçükşahin - Spor Haberleri
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