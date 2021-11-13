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Futbol: Hazırlık maçı

AA / Ercan Doğan - Haberler | Spor
Futbol: Hazırlık maçı

Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile yaptığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Turuncu-lacivertli ekip, ligin 13. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıkları kapsamında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 24. dakikasında Fredrik Gulbrandsen'in golüyle 1-0 öne geçen Medipol Başakşehir, 33. dakikada Deniz Türüç'ün penaltıdan fileleri havalandırmasıyla farkı 2'ye çıkardı ve ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

Maçın 52. dakikasında Danijel Aleksic ile farkı 3'e çıkaran turuncu-lacivertli ekip karşısında Bereket Sigorta Ümraniyespor 81. dakikada Ercan Coşkun ile bir gol buldu.

Medipol Başakşehir, rakibini 3-1 mağlup etti.

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AA / Ercan Doğan - Spor Haberleri

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