Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, hazırlık maçında karşılaştığı TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor'a 3-0 mağlup oldu.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arayı değerlendiren lacivert-beyazlı ekip, Kemerburgaz Tesisleri'nde Tuzlaspor'u konuk etti.

Müsabakayı mavi-beyazlı takım Marcus Pedersen (2) ve Onat Kutay Kurt'un golleriyle 3-0 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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