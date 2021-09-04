Futbol: Hazırlık maçı
Medipol Başakşehir, hazırlık maçında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
Medipol Başakşehir, hazırlık maçında konuk ettiği VavaCars Fatih Karagümrük'ü 3-1 yendi.
Süper Lig'e verilen milli maç arasını değerlendiren iki takım, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında karşılaştı.
Müsabakayı turuncu-lacivertli ekip, Deniz Türüç (2) ve Berkay Özcan'ın attığı gollerle 3-1 kazandı. Kırmızı-siyahlı takımın tek golü Kerim Frei'dan geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay