Beşiktaş, özel maçta Ümraniyespor'u 4 - 0 yendi

Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4 - 0 kazandı.