Beşiktaş, özel maçta Ümraniyespor'u 4 - 0 yendi
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Beşiktaş, özel maçta Ümraniyespor'u 4 - 0 yendi

Beşiktaş, özel maçta Ümraniyespor'u 4 - 0 yendi
Demirören Haber Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul - Haberler | Spor

Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4 - 0 kazandı.

Beşiktaş, milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile oynadığı hazırlık maçını 4 - 0 kazandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan mücadeleye Siyah-beyazlılar Emre Bilgin, Necip Uysal, Serdar Saatçı, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Gökhan Töre, Georges-Kevin N'Koudou ve Güven Yalçın 11'iyle başladı.Beşitaş'a galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Mehmet Topal, 51. dakikada Gökhan Töre ve 49 ve 57. dakikalarda Güven Yalçın kaydetti.


Beşiktaş, özel maçta Ümraniyespor'u 4 - 0 yendi
Beşiktaş, özel maçta Ümraniyespor'u 4 - 0 yendi
Beşiktaş, özel maçta Ümraniyespor'u 4 - 0 yendi
Beşiktaş, özel maçta Ümraniyespor'u 4 - 0 yendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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Beşiktaş, özel maçta Ümraniyespor'u 4 - 0 yendi - Haberler Spor
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