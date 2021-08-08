Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında İttifak Holding Konyaspor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Süper Lig ekiplerinin karşı karşıya geldiği hazırlık maçında İttifak Holding Konyaspor, Alanyaspor'u 3-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Alanyaspor ile İttifak Holding Konyaspor, geliri orman yangınlarından zarar gören vatandaşlar için kullanılmak üzere özel müsabakada karşı karşıya geldi.

Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanan karşılaşmada İttifak Holding Konyaspor'un gollerini 13. dakikada Cikalleshi, 38. dakikada Mpoku ve 54. dakikada Skubic kaydetti. Maçın 83. dakikasında Konyaspor'dan Serdar Gürler'in kullandığı penaltı atışını kaleci Serkan Kırıntılı kurtardı.

Alanyaspor adına maçın tek golünü 89. dakikada Oğuz Aydın attı.

Karşılaşmayı Konyaspor 3-1 kazandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt