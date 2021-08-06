Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor ile Beşiktaş, özel maçta 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de 2021-2022 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüren Adana Demirspor ile Beşiktaş, özel maçta 1-1 berabere kaldı.

Yeni Adana Stadı'nda oynanan ve stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyircinin tribünden takip ettiği karşılaşmada Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ilk 11'i Ersin Destanoğlu, Rosier, N'Sakala, Vida, Mehmet Topal, de Souza, Hutchinson, Necip Uysal, N'Koudou, Gökhan Töre ve Güven Yalçın'dan oluşturdu.

Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Emre Bilgin, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup, Adem Ljajic, Kartal Kayra Yılmaz ise yedek kulübesinde şans bekledi.

Adana Demirspor'da teknik direktör Samet Aybaba, Ferhat Kaplan, Kaan Kanak, Rassoul, Tayyip Talha Sanuç, Svensson, Gökhan İnler, Sinan Kurt, Belhanda, Pa Dibba, Akintola,

Balotelli 11'ine görev verdi.

Mavi-lacivertlilerde Vedat Karakuş, Semih Güler, Samet Akaydın, Tarık Çamdal, İzzet Çelik, Lucas Castro, Emrecan Uzun, Sedat Şahintürk, Stambouli, Assombalonga ve Ezeh yedek kulübesinde şans bekledi.

Adana Demirspor'da Gökhan İnler, Beşiktaş'ta ise Hutchinson takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

Karşılaşmadan önce orman yangınlarında hayatını kaybedenlerin anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Goller ikinci yarıda geldi

Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlanırken, ikinci yarıda her iki takım da gol buldu.

Maçın 58. dakikasında Beşiktaş'ta de Souza, ceza alanında Rassoul ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Maçın hakemi Oğuzhan Aksu, penaltı noktasını gösterdi. 60'ıncı dakikada penaltıyı kullanan N'Koudou, Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

64. dakikada Adana Demirspor, beraberlik golünü buldu. Bu dakikada Beşiktaş ceza alanında Lucas Castro'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Utku Yuvakuran'dan döndü. Dönen topu tamamlayan Assombalonga, skora denge getirdi: 1-1.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

Adana Demirspor'da 40. dakikada Balotelli, 42. dakikada Ferhat Kaplan, 62. dakikada Pa Dibba sarı kart gördü.

Beşiktaş'ta ise 44. dakikada Güven Yalçın sarı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş'ta 46. dakikada Ersin Destanoğlu'nun yerine Utku Yuvakuran, 63. dakikada Hutchinson'ın yerine Salih Uçan ve Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup, 78. dakikada de Souza'nın yerine Kartal Kayra Yılmaz ve Mehmet Topal'ın yerine Serdar Saatçı, 83. dakikada ise Gökhan Töre'nin yerine Adem Ljajic oyuna dahil oldu.

Adana Demirspor'da 62. dakikada Gökhan İnler'in yerine Stambouli, Balotelli'nin yerine Assombalonga, Sinan Kurt'un yerine Lucas Castro ve Pa Dibba'nın yerine Ezeh, 71. dakikada Tayyip Talha Sanuç'un yerine Semih Güler, 75. dakikada Svensson'un yerine Tarık Çamdal, 79. dakikada ise Belhanda'nın yerine İzzet Çelik, Kaan Kanak'ın yerine Samet Akaydın, Akintola'nın yerine de Sedat Şahintürk oyuna girdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt