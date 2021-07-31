Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Medipol Başakşehir, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir, özel müsabakada karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Medipol Başakşehir'in gollerini 36. dakikada Danijel Aleksic ile 53. dakikada Deniz Türüç kaydetti. Kasımpaşa'nın tek golünü ise 48. dakikada Tarkan Serbest attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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