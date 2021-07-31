Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2
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Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2

Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenildi.

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenildi.

İki Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir özel maçta karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Başakşehir'in gollerini 36. dakikada Danijel Aleksic ile 53. dakikada Deniz Türüç atarken, Paşa'nın tek golü ise 48. dakikada Tarkan Serbest'ten geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 - Haberler Spor
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