Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Emre Doğan - Haberler | Spor

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe, hazırlık maçında Hollanda Birinci Futbol Ligi ekibi PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldı.

Sarı-lacivertli takım, yeni sezon öncesi 4. hazırlık maçında PEC Zwolle ile karşı karşıya geldi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Fenerbahçe, Altay Bayındır, Tisserand, Szalai, Novak, Osayi-Samuel, Zajc, Luiz Gustavo, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun ilk 11'i ile başladı.

PEC Zwolle ise sahaya Lamprou, Bajselmani, Van Polen, Kersten, Paal, Strieder, Kastaneer, Mustafa Saymak, Huiberts, Clement ve Tedic 11'i ile çıktı.

İlk yarıda iki takımda da birer oyuncu değişikliği oldu. Fenerbahçe'de Serdar Dursun'un yerine Enner Valencia oyuna dahil oldu, PEC Zwolle'de ise Kastaneer yerini Landu'ya bıraktı. Ayrıca Zajc ile Bajselmani sarı kart gördü.

Fenerbahçe, karşılaşmanın ilk yarısını Marcel Tisserand'ın 45. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 48. dakikada Enner Valencia'nın golüyle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. PEC Zwolle, 68. dakikada Türk asıllı Hollandalı futbolcu Mustafa Saymak'ın fileleri havalandırmasıyla skoru 2-1'e getirdi. Hollanda ekibi, 81. dakikada Landu'nun kaydettiği golle beraberliği sağladı: 2-2.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Mücadelenin ikinci yarısında Fenerbahçe'de teknik direktör Vitor Pereira, Caner Erkin, Muhammed Gümüşkaya, Steven Caulker, Jose Sosa, Nabil Dirar, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mauricio Lemos, Ozan Tufan, Nazım Sangare ve Sinan Gümüş'e forma şansı verdi.

PEC Zwolle'de ise Voet, Reijnders, de Wit, Van den Belt, Lagsir, Chirino, Westerman ve Van den Berg oyuna dahil oldu.

Vitor Pereira, ilk 60 dakikada 3'lü, son yarım saatte ise 4'lü savunma dizilişini tercih etti. Öte yandan karşılaşmayı bilet satışı yapılan yaklaşık 3 bin Fenerbahçe taraftarı takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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