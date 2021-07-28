Futbol: Hazırlık maçı
Süper Lig'in yeni ekipleri arasında oynanan hazırlık maçında Altay, Giresunspor'u 3-0 yendi.
Süper Lig'in yeni ekipleri arasında oynanan hazırlık maçında Altay, Giresunspor'u 3-0 yendi.
Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'un Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdüren Altay, hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaştı.
Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın 16. dakikasında Leandro Kappel'in ayağından ilk golü bulan Altay'ın ikinci golünü ise 52. dakikada Deniz Kadah kaydetti.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Eren Erdoğan'ın golüyle Giresunspor'a karşı 3-0 üstünlük sağlayan İzmir ekibi, maçtan bu skorla ayrıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç