Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Spor

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Hatayspor ile Alanyaspor hazırlık maçı yaptı.

Tesislerde birinci antrenman sahasında gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısında Atakaş Hatayspor'dan Mame Diouf ve Burak Öksüz birer gol kaydederken, Aytemiz Alanyaspor'dan Famara Diedhiou da fileleri havalandırdı.

İlk yarısı Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ikinci yarısında ise Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca takıma adına beraberlik golünü kaydetti.

Hazırlık maçı 2-2 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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