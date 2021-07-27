Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / Zafer Göder - Haberler | Spor

Yılport Samsunspor, hazırlık maçında Bursaspor'u 2-1 yendi.

Yılport Samsunspor, hazırlık maçında Bursaspor'u 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren TFF 1. Lig takımlarından Samsunspor ile Bursaspor hazırlık maçı yaptı.

Gerede The Sign Hotel'in antrenman sahasında gerçekleşen karşılaşmanın ilk yarısını Bursaspor Eren Güler'in attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında ise Samsunsporlu futbolcular Yunus Emre Çift ve Tomane birer gol kaydetti.

Hazırlık maçı Samsunspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı
Futbol: Hazırlık maçı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Göder

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