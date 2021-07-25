AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1
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AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1

AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'u 4-1 yendi.

Süper Lig takımlarından Fraport TAV Antalyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'u 4-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren Antalyaspor, hazırlık maçında Menemenspor ile karşılaştı.

Zafer Stadyumunda oynanan müsabakada, Antalyaspor'un gollerini 5. dakikada Fredy, 18. dakikada Wright, 27. dakikada Naldo ile 70. dakikada Mukairu kaydetti.

Menemenspor'un tek golünü ise 86. dakikada Ahmet Sagat attı.

AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1
AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1
AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1
AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1
AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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AFYONKARAHİSAR - Hazırlık maçı: Fraport TAV Antalyaspor: 4 - Menemenspor: 1 - Haberler Spor
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