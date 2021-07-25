Futbol: Hazırlık maçı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Futbol: Hazırlık maçı

Futbol: Hazırlık maçı
Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç - Haberler | Spor

İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

İttifak Holding Konyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yendi.

Yeni sezon hazırlıklarını Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdüren Konyaspor, hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Kazım Karabekir Stadyumunda oynanan müsabakanın 7. dakikasında Amir Hadziahmetovic'in ayağından golü bulan Konyaspor'un ikinci golünü ise 22. dakikada Amar Rahmanovic kaydetti.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un tek golünü ise 69. dakikada Oltan Karakullukçu attı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler kazan kaldırdı
Merkez Hakem Kurulu karıştı! Tahkim'in itirazını reddettiği hakemler kazan kaldırdı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mustafa Destici Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Düm Tek Tek Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe Seren Serengil
Spor Mesut Özil Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Hatice Kübra İlgün Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Futbol: Hazırlık maçı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 19:37:38. #1.15#

title