Futbol: Hazırlık maçı
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Futbol: Hazırlık maçı

04.02.2021 21:03 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:06
Futbol: Hazırlık maçı

Ukrayna Premier Lig temsilcisi Dinamo Kiev ile Bulgaristan 1. Lig takımlarından CSKA 1948 Sofya, Antalya'da oynadıkları hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Ukrayna Premier Lig temsilcisi Dinamo Kiev ile Bulgaristan 1. Lig takımlarından CSKA 1948 Sofya, Antalya'da oynadıkları hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

Titanic Mardan Stadı'ndaki mücadelede Dinamo Kiev, 30. dakikada Viktor Tsihankov'un golüyle öne geçti.

CSKA 1948 Sofya, 46. dakikada Mario Topuzov ile skora eşitlik getirdi.

Takımının kazandığı penaltıyı 62. dakikada gole çeviren Carlos de Pena, Ukrayna ekibini 2-1 öne geçirdi.

Bulgaristan temsilcisi, 82. dakikada Angel Bastunov'un golüyle skoru 2-2'ye taşıdı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma, bu skorla tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Oktay Özden

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