Futbol: Hazırlık maçı

Stat: Rhein Energie Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa) Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger (Dk. 59 Tah), Neuhaus (Dk. 70 Dahoud), Emre Can, Draxler (Dk. 59 Hofman), Brandt (Dk. 86 Stark), Waldschmidt, Schulz (Dk. 70 Gosens), Havertz (Dk.

Stat: Rhein Energie

Hakemler: Benoit Bastien, Hicham Zakrani, Frederic Haquette (Fransa)

Almanya: Leno, Koch, Henrichs, Rüdiger (Dk. 59 Tah), Neuhaus (Dk. 70 Dahoud), Emre Can, Draxler (Dk. 59 Hofman), Brandt (Dk. 86 Stark), Waldschmidt, Schulz (Dk. 70 Gosens), Havertz (Dk. 90 Amiri)

Türkiye: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Kaan Ayhan (Dk. 75 Ozan Kabak), Merih Demiral, Nazım Sangare, Emre Kılınç (Dk. 46 Cengiz Ünder), Efecan Karaca (Dk. 70 Mahmut Tekdemir), Okay Yokuşlu (Dk. 63 Kenan Karaman), Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı (Dk. 46 Dorukhan Toköz), Enes Ünal (Dk. 85 Abdülkadir Ömür)

Goller: Dk. 45+1 Draxler, Dk. 58 Neuhaus, Dk. 81 Waldschmidt (Almanya), Dk. 50 Ozan Tufan, 68. Efecan Karaca, Dk. 90+4 Kenan Karaman (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 18 Rüdiger, Dk. 23 Draxler, Dk. 68 Emre Can (Almanya), Dk. 77 Cengiz Ünder (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Almanya ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı.

50. dakikada Türkiye 1-1'lik eşitliği yakaladı. Rakip yarı alanda topu kazandıktan sonra hızlı oynayan Kaan Ayhan, meşin yuvarlağı ceza sahası önünde bulunan Ozan Tufan'a aktardı. Ozan Tufan'ın şık hareketlerle dönüp savunmaya rağmen yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu: 1-1.

53. dakikada Cengiz Ünder'in ceza sahası önünden sert şutunda, kaleci Leno topu çıkardı.

58. dakikada Almanya tekrar öne geçti. Havertz'in pasında topu alan Neuhaus'un ceza sahası içinden vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.

59. dakikada Alman ekibinin hızlı atağında Julian Brandt'ın ceza sahası dışından sert vuruşunda, top kaleci Mert'ten döndü.

67. dakikada ay-yıldızlılar yeniden beraberliği sağladı. Almanya defansına yapılan baskıda topu kapan Efecan Karaca, sağ çaprazdan ceza sahasına girip, kaleciyle karşı karşıya pozisyondu topu ağlara gönderdi: 2-2.

81. dakikada Almanya bir kez daha gol kaydederek öne geçti. Sol kanattan Gosens'in ceza sahasına ortasında topu kontrol eden Waldschimdt, sert bir vuruş yaparken, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 3-2.

87. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan Karaman, rakiplerini geçip sol çaprazdan vuruşunu yaparken, top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

90+4. dakikada A Milli Takım eşitliği sağladı. Ozan Tufan'ın pasıyla ceza sahası önünde buluşan Cengiz Ünder, savunmanın arkasında sol çaprazdaki Abdülkadir Ömür'e topu ortaladı. Bu oyuncu pasında topu müsait durumda önünde bulan Kenan Karaman, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Leno'nun bacak arasından filelere gönderdi: 3-3.

Kalan bölümde başka gol olmadı ve müsabaka 3-3 sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erbil Başay