Futbol: Hazırlık maçı
Hes Kablo Kayserispor hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
05.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 05.09.2020 20:48
Hes Kablo Kayserispor hazırlık maçında karşılaştığı Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada, Bayram Bektaş, sarı-kırmızı takımın başında ilk kez maça çıktı.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında basına kapalı oynanan maçı, Kayseri ekibi 88. dakikada Okan Acar'ın attığı golle 1-0 kazandı.
Kaynak: AA