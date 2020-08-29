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Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig takımlarının hazırlık mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi.

Futbol: Hazırlık maçı
29.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 29.08.2020 22:12

Süper Lig takımlarının hazırlık mücadelesinde Gaziantep Futbol Kulübü, Yukatel Denizlispor'u 3-2 yendi.

Yukatel Denizlispor'dan yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdüren yeşil-siyahlı takım, ilk hazırlık maçında Gaziantep FK ile karşılaştı.

Kocatepe Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmada Denizlispor'un gollerini 32. dakikada Murawski ve 86. dakikada Alihan Kalkan atarken, Gaziantep FK'nin gollerini Alexandru Maxim (2) ve Pawel Olkowski kaydetti.

Karşılaşma Gaziantep FK'nin 3-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Denizlispor, 3 Eylül Perşembe günü Bandırmaspor ile oynayacağı hazırlık maçının ardından Afyonkarahisar kampını sonlandıracak.

Kaynak: AA

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