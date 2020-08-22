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Futbol: Hazırlık maçı

Fenerbahçe Futbol Takımı, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Futbol: Hazırlık maçı
22.08.2020 19:57 | Son Güncelleme: 22.08.2020 20:31

Fenerbahçe Futbol Takımı, hazırlık maçında Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük ile 2-2 berabere kaldı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce'deki Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren sarı-lacivertli takım, Fatih Karagümrük ile karşı karşıya geldi.

Topuk Yaylası Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'nin 7. dakikada penaltıdan Ozan Tufan ve 47. dakikada Mert Hakan Yandaş ile kaydettiği gollere Fatih Karagümrük, 5. ve 77. dakikalarda Alassane Ndao ile cevap verdi ve karşılaşma 2-2 berabere tamamlandı.

Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor'u 4-0 mağlup etmişti.

Kaynak: AA

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