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Futbol: Hazırlık maçı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı.

04.02.2020 17:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 17:38
Futbol: Hazırlık maçı

19 Yaş Altı Milli Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 'da oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin golünü 84. dakikada Emre Yıldız attı. Slovenya'nın golünü ise 25. dakikada Miha Kancilija kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, Slovenya ile 6 Şubat Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Kaynak: AA
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