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Futbol: Hazırlık maçı

MKE Ankaragücü, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

09.01.2020 18:18 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:18
Futbol: Hazırlık maçı

MKE Ankaragücü, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında Keçiörengücü'ne 1-0 mağlup oldu.

İkinci yarı hazırlıklarını 'nın ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren MKE Ankaragücü, kamp yaptığı otelin sahasında TFF 1. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaştı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren maçta Keçiörengücü'ne galibiyeti getiren golü 84. dakikada Bokila attı.

Kaynak: AA
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