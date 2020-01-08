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Futbol: Hazırlık maçı

Osmanlıspor, hazırlık maçında Hatayspor'u 4-0 yendi.

08.01.2020 17:36 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:42
Futbol: Hazırlık maçı

Osmanlıspor, hazırlık maçında Hatayspor'u 4-0 yendi.

Devre arası kamp çalışmalarını 'da sürdüren TFF 1. Lig ekipleri Osmanlıspor ile Hatayspor, Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde bir otelin sahasında hazırlık maçında karşılaştı.

İlk yarıyı 2-0 önde tamamlayan Osmanlıspor, sahadan 4-0 galip ayrıldı.

Sezonun ilk devresini 15. sırada bitiren başkent ekibinde Mertan Caner Öztürk, biri penaltıdan olmak üzere üç gol atarak yıldızlaştı.

Mor-sarılı ekibin, lider Hatayspor karşısındaki diğer golü ise Barış Zeren'den geldi.

Kaynak: AA
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