Futbol: Hazırlık maçı

19.09.2019 22:48

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda hazırlık maçında karşılaştığı Polonya'ya 3-2 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Kolobrzegu Stadı'nda oynanan maçta ay-yıldızlı ekibin gollerini 65 ve 80. dakikalarda Melih Bostan kaydetti. Polonya'nın gollerini 39, 55 ve 58. dakikalarda Norbert Paclawski attı.

16 Yaş Altı Milli Takımı, iki gün önce Polonya ile oynadığı ilk hazırlık maçını 1-0 kaybetmişti.

Kaynak: AA