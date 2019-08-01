Futbol: Hazırlık maçı

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Belarus ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'te oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Taha Tunç, Muhammet Arslantaş (2) ve Ali Yavuz Kol kaydetti.

Ay-yıldızlı takım, Belarus ile önceki gün yaptığı müsabakadan da 2-1 galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA