Futbol: Hazırlık maçı

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Belarus ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.

1.08.2019 22:24
Futbol: Hazırlık maçı

19 Yaş Altı Futbol Milli Takımı, deplasmanda Belarus ile oynadığı hazırlık maçını 4-0 kazandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Minsk'te oynanan karşılaşmada milli takımın gollerini Taha Tunç, Muhammet Arslantaş (2) ve Ali Yavuz Kol kaydetti.
Ay-yıldızlı takım, Belarus ile önceki gün yaptığı müsabakadan da 2-1 galip ayrılmıştı.

Kaynak: AA
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