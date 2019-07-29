Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Ümraniyespor'la 2-2 berabere kaldı.

Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Yukatel Denizlispor, Hüseyin Altıntaş, Lopes, Kadir Kurt, Sapunaru, Keremcan Akyüz, Mbamba, Burak Altıparmak, Sedat Şahintürk, Recep Niyaz, Burak Çalık ve Mehmet Akyüz ilk 11'i ile başladı.

Ümraniyespor ise Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Gökhan Süzen, Tarık Tekdal, Emre Kurt, Timur Temeltaş, Nouri, Serkan Göksu, Gimbert, Bahadır Taşdelen ve Lazar ilk 11'i ile sahaya çıktı.

41. dakikada Nouri ve 44. dakikada Bahadır Taşdelen'in attığı gollerle Ümraniyespor, Yukatel Denizlispor karşısında 2-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla önde tamamlandı.

İkinci yarıya etkili başlayan Yukatel Denizlispor, 62. dakikada Burak Çalık ve 90. dakikada Mehmet Akyüz'le bulduğu gollerle 2-2 eşitliği yakaladı ve karşılaşma bu sonuçla sona erdi.

Kaynak: AA