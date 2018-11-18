Futbol: Hazırlık Maçı
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.
Gaziantep Kalyon Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmada Gaziantep temsilcisi, 44. dakikada Cihat Çelik'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.
Adana Demirspor, 85. ve 90. dakikalarda Yiğit Kadıoğlu'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
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