Futbol: Hazırlık Maçı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Futbol: Hazırlık Maçı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor, deplasmanda Gazişehir Gaziantep ile yaptığı hazırlık maçını 2-1 kazandı.

Gaziantep Kalyon Stadı'nda gerçekleştirilen karşılaşmada Gaziantep temsilcisi, 44. dakikada Cihat Çelik'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Adana Demirspor, 85. ve 90. dakikalarda Yiğit Kadıoğlu'nun attığı gollerle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

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