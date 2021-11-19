Futbol: Haftanın programı
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçları oynanacak.
Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'de 13. hafta maçları oynanacak. TFF 2. Lig'de 14, TFF 3. Lig'de ise 1 ve 3. Grup'ta 13, 2. Grup'ta 14. hafta karşılaşmaları yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın programı şöyle:
Spor Toto Süper Lig
Yarın:
13.30 Atakaş Hatayspor-Fraport TAV Antalyaspor (Yeni Hatay)
16.00 GZT Giresunspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Çotanak)
16.00 Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor (Başakşehir Fatih Terim)
19.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş (Bahçeşehir Okulları)
21 Kasım Pazar:
13.30 Kasımpaşa-VavaCars Fatih Karagümrük (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)
16.00 Altay-Adana Demirspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Nef)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Gaziantep FK (Medical Park)
20.00 Yukatel Kayserispor-Göztepe (Kadir Has)
Spor Toto 1. Lig
Yarın:
13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beypiliç Boluspor (Kazım Karabekir)
16.00 NasaDoge Menemenspor-Balıkesirspor (Menemen İlçe)
19.00 Gençlerbirliği-Tuzlaspor (Eryaman)
19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bitçi Timsah)
21 Kasım Pazar:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Kocaelispor (17 Eylül)
16.00 Altaş Denizlispor-Ankara Keçiörengücü (Denizli Atatürk)
19.00 Adanaspor-MKE Ankaragücü (Yeni Adana)
19.00 Manisa FK-Altınordu (Spor Toto Akhisar)
22 Kasım Pazartesi:
20.00 Eyüpspor-Yılport Samsunspor (Eyüp)
TFF 2. Lig
Beyaz Grup:
20 Kasım Cumartesi:
13.00 TECO Karacabey Belediyespor-Akhisarspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)
13.00 Nazilli Belediyespor-Kırşehir Belediyespor (Nazilli İlçe)
21 Kasım Pazar:
13.00 Eskişehirspor-Pendikspor (Eskişehir Yeni)
13.00 Ankara Demirspor-Uşakspor (TCDD Ankara Demirspor)
13.00 Şanlıurfaspor-Isparta 32 (Şanlıurfa GAP)
13.00 Kırklarelispor-Tarsus İdman Yurdu (Kırklareli Atatürk)
13.00 Pazarspor-Anagold 24Erzincanspor (Pazar İlçe)
13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Diyarbakır)
Kırmızı Grup:
20 Kasım Cumartesi
13.00 Sarıyer-Hekimoğlu Trabzon (Yusuf Ziya Öniş)
13.00 Etimesgut Belediyespor-Silahtaroğlu Vanspor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)
21 Kasım Pazar:
13.00 Turgutluspor-Diyarbekirspor (Turgutlu 7 Eylül)
13.00 Çorum FK-Ankaraspor (Çorum Şehir)
13.00 Bodrumspor-Somaspor (Bodrum İlçe)
13.00 Serik Belediyespor-Afjet Afyonspor (Serik İsmail Oğan)
13.00 Kahramanmaraşspor-Adıyaman FK (7 Ocak)
13.00 Sivas Belediyespor-Niğde Anadolu (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)
13.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-İnegölspor (Bayburt Genç Osman)
14.30 Sakaryaspor-Ergene Velimeşespor (Yeni Sakarya Atatürk)
TFF 3. Lig
1. Grup:
20 Kasım Cumartesi:
13.00 Fatsa Belediyespor-Çatalcaspor (Fatsa İlçe)
13.00 Arnavutköy Belediyesispor-Kahta 02 (Bolluca)
21 Kasım Pazar:
13.00 Formül Erbaaspor-Hendekspor (Erbaa)
13.00 Belediye Kütahyaspor-Nevşehir Belediyespor (Dumlupınar)
13.00 Bursa Yıldırımspor-Sancaktepe FK (Minareli Çavuş)
13.00 Batman Petrolspor-Elazığspor (Batman Yeni Şehir)
13.00 Artvin Hopaspor-Osmaniyespor (Hopa İlçe)
13.00 Başkent Gözgözler Akademi-Karaman Belediyespor (Polatlı İlçe)
13.00 Bergama Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (İzmir Atatürk)
2. Grup:
21 Kasım Pazar:
13.00 Malatya Yeşilyurt Belediyespor-İskenderunspor (Yeşiltepe Spor Kompleksi)
13.00 Bitexen Düzcespor-Harput Dibek Elazığ Karakoçan FK (Düzce 18 Temmuz)
13.00 Gema Polimer Şile Yıldızspor-Bayrampaşa (Şile)
13.00 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Darıca İlçe)
13.00 Beyoğlu Yeni Çarşı FK-Siirt İl Özel İdaresi (Bayrampaşa Çetin Emeç)
13.00 Kuşadasıspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Kuşadası Özer Türk)
13.00 68 Aksaray Belediyespor-Kızılcabölükspor (Dağılgan) (Seyircisiz)
13.00 Yomraspor-Altındağspor (Yomra İlçe)
13.00 Çarşambaspor-52 Orduspor FK (Çarşamba Şehir)
3. Grup:
20 Kasım Cumartesi:
13.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Faruk Çelik)
13.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Esenler Erokspor (Tepecik Şenol Güneş)
13.00 Çankaya FK-Belediye Derincespor (Yenimahalle Hasan Doğan)
21 Kasım Pazar:
13.00 Ceyhanspor-İçel İdmanyurdu ( Ceyhan İlçe)
13.00 Edirnespor-Kardemir Karabükspor (Edirne 25 Kasım)
13.00 Gümüşhanespor-Mardin 1969 (Gümüşhane Yenişehir)
13.00 Orduspor 1967-Yeşilyurt D.Ç Ofspor ( Yeni Ordu)
13.00 Ağrı 1970-Karşıyaka (Vali Lütfü Yiğenoğlu)
13.00 Modafen-Fethiyespor (Alemdağ)
AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri