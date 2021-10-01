Futbol: Haftanın programı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Futbol: Haftanın programı

AA / Emrah Oktay - Haberler | Spor
Futbol: Haftanın programı

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 8, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 5. hafta maçları yapılacak.

Futbolda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de 8, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de ise 5. hafta maçları yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, profesyonel futbol liglerinde yapılacak maçların programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Adana Demirspor (Antalya)

20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

16.00 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

16.00 Göztepe-GZT Giresunspor (Gürsel Aksel)

19.00 Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor (Vodafone Park)

3 Ekim Pazar:

13.30 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Malatya)

16.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa (Ülker)

16.00 Gaziantep-Altay (Kalyon)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)

TFF 1. Lig

Bugün:

20.00 Altınordu-Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Yarın:

13.30 Tuzlaspor-Ankara Keçiörengücü (Vefa)

16.00 Balıkesirspor-Gençlerbirliği (Balıkesir Atatürk)

19.00 Adanaspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Yeni Adana)

19.00 Kocaelispor-İstanbulspor (Kocaeli)

3 Ekim Pazar:

13.30 Beypiliç Boluspor-Denizlispor (Bolu Atatürk)

16.00 Yılport Samsunspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Eyüpspor-Manisa (Eyüp)

19.00 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Eryaman)

TFF 2. Lig

Beyaz Grup:

Yarın:

14.30 Pazarspor-Teco Karacabey Belediyespor (Pazar İlçe)

14.30 Anagold 24Erzincanspor-Pendikspor (Mustakil Atletizm Pisti)

15.00 Zonguldak Kömürspor-Nazilli Belediyespor (Karaelmas K. Köksal)

15.00 Karatay Termal 1922 Konyaspor-Uşakspor (Selçuk Üniversitesi 15 Temmuz)

15.30 Kırklarelispor-Şanlıurfaspor (Kırklareli Atatürk)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Eskişehirspor (Diyarbakır)

19.00 Bucaspor 1928-Kırşehir Belediyespor (Yeni Buca)

19.00 Tarsus İdmanyurdu-Akhisarspor (Tarsus İlçe)

Kırmızı Grup:

Yarın:

15.00 İnegölspor-Adıyaman (İnegöl İlçe)

15.00 An Zentrum Bayburt Özel İdare-Sivas Belediyespor (Bayburt Genç Osman)

15.00 Silahtaroğlu Vanspor-Sakaryaspor (Van Atatürk)

15.00 Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.00 Somaspor-Ergene Velimeşespor (Soma Atatürk)

16.00 Sarıyer-Kahramanmaraşspor (Yusuf Ziya Öniş)

16.00 Bodrumspor-Turgutluspor (Bodrum İlçe)

16.00 Niğde Anadolu-Etimesgut Belediyespor (Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi)

19.00 Ankaraspor-Diyarbekirspor (Osmanlı)

19.00 Çorum-Serik Belediyespor (Çorum Şehir)

TFF 3. Lig

1. Grup:

3 Ekim Pazar:

14.30 Batman Petrolspor-Artvin Hopaspor (Batman Yeni Şehir)

14.30 Belediye Kütahyaspor-Başkent Gözgözler Akademi (Dumlupınar)

14.30 Nevşehir Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor (Nevşehir Gazi)

14.30 Kahta 02-Çatalcaspor (Kahta İlçe)

15.00 Formül Erbaaspor-Sancaktepe (Erbaa İlçe)

15.00 Elazığspor-Karaman Belediyespor (Elazığ Doğukent)

15.30 Bursa Yıldırımspor-Fatsa Belediyespor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

15.30 Hendekspor-Osmaniyespor (Stadı henüz açıklanmadı)

15.30 Arnavutköy Belediyespor-Bergama Belediyespor (Bolluca)

2. Grup:

3 Ekim Pazar:

14.30 Iğdır-Harput Dibek Elazığ Karakoçan (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

14.30 Siirt İl Özel İdaresi-İskenderunspor (Siirt Atatürk)

15.00 Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor-52 Orduspor (Alanya Milli Egemenlik)

15.00 Hacettepe-Yomraspor (Yenimahalle Hasan Doğan)

15.00 68 Aksaray Belediyespor-Çarşambaspor (Dağılgan)

15.30 Kuşadasıspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor (Kuşadası Özer Türk)

15.30 Redoks Darıca Gençlerbirliği-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Darıca İlçe)

15.30 Kızılcabölükspor-Altındağspor (Kızılcabölük Semt Sahası)

4 Ekim Pazartesi:

15.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Bitexen Düzcespor (Alemdağ)

3 Grup:

3 Ekim Pazar:

13.30 Mardin 1969-Belediye Derincespor (Mardin 21 Kasım)

14.30 Gümüşhanespor-Modafen (Gümüşhane Yenişehir)

14.30 Ofspor-Fethiyespor (Of İlçe)

15.00 İçel İdmanyurdu-Kırıkkale Büyük Anadoluspor (Mersin)

15.00 Ceyhanspor-Çankaya (Ceyhan İlçe)

15.00 Kardemir Karabükspor-Karşıyaka (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

15.30 Edirnespor-Esenler Erokspor (Edirne 25 Kasım)

15.30 Büyükçekmece Tepecikspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Tepecik Şenol Güneş)

19.00 Orduspor 1967-Ağrı 1970 (19 Eylül)

AA / Emrah Oktay - Spor Haberleri
Interpol'ün aradığı devlet başkan yardımcısı ilk 11'de sahaya çıktı! Federasyon ceza yağdırdı

Interpol'ün aradığı devlet başkan yardımcısı ilk 11'de sahaya çıktı! Federasyon ceza yağdırdı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Joe Biden Seyit Torun Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Bülent Ersoy
Spor Mesut Özil Fatih Terim Stefan Kuntz Sergen Yalçın Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ali İhsan Su
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Futbol: Haftanın programı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 10:24:18. #1.17#